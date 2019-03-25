عبد الستار حتيتة: هناك تواصل بين "بشارة" والبرادعي للتحريض ضد مصر

قال الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، إن هناك تواصل بين عزمي بشارة المتواجد داخل قطر ومستشار رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، ويقومون بالتحريض ضد مصر من خلال تصريحاتهم.

وأضاف حتيتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه منذ فبراير عام 2018 حتى الأيام الأولى من شهر مارس من عام 2019، ظهرت علامات استفهام كثيرة لدى محققين يعملون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتعلق بمؤشرات على علاقة جديدة بين الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المصنف كـ"تنظيم إرهابي" من عدة دول منها مصر والسعودية والإمارات.

وتابع: "كنت حريص أكون موضوعي، وأرسلت للبرادعي لأسأله عن المعلومات التي عرفتها، ولكي أعرف رده عليه، ولكنه لم يرد، فقلت له أنني سأنشر الموضوع، ولم يرد أيضًا، وفوجئت بعد قيامي بنشر الموضوع بقيام البرادعي بوصف الموضوع بالفاشي".