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فن
الإثنين 25/مارس/2019 - 10:35 م

فنانون يعانون من مرض نفسي وفقدان ذاكرة في رمضان المقبل

حمادة هلال
حمادة هلال
أ ش أ
dostor.org/2566284

يشهد موسم رمضان المقبل عددا من المسلسلات التي تركز على أمراض الصحة النفسية، حيث يعاني أبطالها ضمن الأحداث من مرض نفسي وفقدان ذاكرة ما يجعلهم يلجؤون إلى طبيب نفسي.

ومن أبرز هذه المسلسلات "ابن أصول" الذي يقوم ببطولته حمادة هلال الذي يعاني فيه من مشاكل نفسية.

وقال هلال، في تصريح صحفي، إنه يجسد خلال العمل شخصية رجل أعمال ينتمي إلى أسرة ميسورة الحال، لكنه يواجه بعض المشاكل النفسية، حيث يناقش العمل فكرة التملك، وعبر عن سعادته بالتعاون الأول له مع الفنانة السورية سوزان نجم الدين، وتمنى أن يكون معها ثنائيا يحقق النجاح في رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال رجل يمتلك شركة ألماس ومتاجر مجوهرات، ويتمتع بخفة الظل، ولكن يتعرض لمواقف كثيرة غريبة.

ويشارك في بطولة المسلسل آيتن عامر، وعماد رشاد، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، ووفاء سالم، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وكريم أبو زيد، وحمزة العيلي وأحمد حلاوة، تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد بكير.

وتواصل الفنانة إيمان العاصي تصوير دورها في مسلسل "لمس أكتاف" المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث تجسد دور مريضة نفسيا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول ملاكم تورط في أعمال إجرامية، ويقرر التوبة رغبة في عيش حياة آمنة مستقرة، إلا أنه يُطارد من عصابات ورجال المافيا، على أن تتطور الأحداث بعد ذلك.

وتجسد إيمان شخصية رسامة تدعى غادة، تتعرض لبعض الظروف السيئة في نشأتها مع والديها، وتمر بحالة اكتئاب يتحول إلى مرض نفسي.

وطرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائي الأول للمسلسل على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجاء مليئًا بالتشويق والإثارة والصراع، من خلال مباراة تجمع بين ياسر جلال وبطل المصارعة كرم جابر.

ويشارك في بطولة "لمس أكتاف" فتحي عبد الوهاب، وهبة عبد الغني، وحنان مطاوع، أروى جودة، ودنيا، وسمر مرسي، محمد عز، عاصم بجاتو، وأحمد كشك، ومحمد أبو النجا، تأليف هاني محروس، إخراج حسين المنباوي.

بينما يجسد الفنان إدوارد شخصية طبيب نفسى ضمن أحداث "علامة استفهام"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، يقوم بعلاج بطل المسلسل محمد رجب الذي يتظاهر بفقدان الذاكرة.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية مصطفى، ويجسدها محمد رجب، الذي يعمل باحثا في مجال الأدوية، ويتعرض للخطف من منظمة دولية، لقيامه ببحث يخلص البشرية من أمراض مزمنة، ولكنه يتظاهر بفقدان الذاكرة، حتى ينتهي من البحث، وينقذه أصدقاؤه بإبلاغ الأمن الذي ينجح في القبض على تلك المنظومة.

ويشارك في بطولة المسلسل هيثم أحمد زكي، ميرهان حسين، عبد الرحمن أبو زهرة، مي سليم، وكوكي، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

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