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الإثنين 25/مارس/2019 - 10:24 م

فيديو.. عبد القادر شهيب: المستشار عدلي منصور لم يكن طامعا في السلطة

فيديو.. عبد القادر
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2566277

قال الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، إن إصابته بالسرطان في أحد أعضاء جسده كانت أحد أسباب تأخر إصدار الكتاب "335 يوم من حكم المستشار"، عن حكم المستشار عدلي منصور.

وأضاف "شهيب"، خلال لقائه ببرنامجه "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن فكرة كتاب "335 يوم من حكم المستشار" عن حكم المستشار عدلي منصور جاءت له عقب انتهاء الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن التآمر الداخلي والخارجي على مصر والأزمات الاقتصادية وانقطاع الكهرباء والعمليات الإرهابية كانت دوافع أساسية لديه لكتابة 335 من حكم المستشار.

وأكد أن ممثل حزب النور رفض عزل محمد مرسي في اجتماع تحديد مصير الرئيس المعزول، والقوى السياسية والأحزاب أيدت فكرة تولي عدلي منصور للحكم في الفترة الانتقالية.

ولفت "شهيب"، إلى أن المستشار عدلي منصور علم بقرار تعيينه رئيسا للجمهورية أثناء بيان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 2012، مؤكدا أنه لم يكن طامعا في السلطة وخير دليل رفضه إجراء الانتخابات البرلمانية لأنها كانت ستبقيه في الحكم مدة أطول.

 

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