السفارة الكورية تدعم جامعة أسوان بمكتبة شاملة بمنحة قيمتها 20 ألف دولار

قررت سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، منح جامعة أسوان، مكتبة شاملة تضم عدد كبير من الكتب الكورية وأجهزة الحاسب الآلى.



ومن جانبه قال الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، عقب لقاءه مع يانج سانجن مدير المركز الثقافى الكورى بالقاهرة في مقر جامعة أسوان، اليوم بحضور الدكتور حازم الجمل مدير إدارة التعاون الدولي والأتفاقيات الدولية بالجامعة.



وأضاف، أن هذه المكتبة الكورية سوف تساهم في دعم العملية التعليمية بقسم اللغة الكورية في كلية الألسن بجامعة أسوان، ومن المنتظر أن يتم البدء في تجهيزها ثم افتتاحها خلال الشهرين القادمين، فيما تبلغ قيمة المنحة المحددة لهذه المكتبة من الجانب الكورى 20 ألف دولار.



وأوضح غلاب، أن السفارة الكورية وافقت على طلب جامعة أسوان بإيفاد متطوعين كوريين للعمل في مجال التدريس بقسم اللغة الكورية في كلية الألسن بهدف تحقيق أكبر فائدة علمية للطلاب.