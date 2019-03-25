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الإثنين 25/مارس/2019 - 10:21 م

فك لغز مقتل زوجة الشاعر محمد عفيفي مطر: قريب لها أراد سرقتها

الشاعر محمد عفيفي
الشاعر محمد عفيفي مطر
المنوفية_سالم احمد سالم
dostor.org/2566274

كشف اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، قبل قليل، لغز حادث مقتل زوجة الشاعر محمد عفيفي مطر بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وأعلنت مديرية أمن المنوفية، تمكن فريق البحث الجنائي الذى ضم كلا من العميد محمد على مدير فرع البحث بمركز أشمون، والمقدم محمد السخاوى رئيس مباحث المركز، والملازم أحمد السباعي معاون مباحث المركز، من فك لغز العثور على الجثة بقرية رملة الأنجب دائرة المركز.

وبتوسيع دائرة الاشتباه، وبعد العديد من الخطط البحثية، توصل فريق البحث إلى المتورط فى واقعة مقتل "نفيسة محمد قنديل، 72 سنة"، بمنزلها بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أرملة الشاعر محمد عفيفي مطر.

وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "عادل. س. م، 34 سنة"، نجار مسلح ومقيم بقرية رملة الأنجب وعلى صلة قرابة بالمجني عليها، ووالدته "نادية. ح. م" نجلة عم زوج المجنى عليها.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة لمرورة بضائقة مالية حيث توجة ليلًا لمسكن المجني عليها وكسر باب البلكونة نظرا لخبرتة فى مجال نجارة المسلح وحال دخولة المسكن فوجىء بها تستيقظ من نومها على إثر صوت الباب أثناء فتحة مما دفعة إلى قتلها حتى لا ينكشف سرة وعثر على مبلغ مالى قدرة 4 آلاف جنية ولاذ بالفرار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من عثور أهالى قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة نفيسة محمد قنديل 69 عاما زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر داخل منزلها مكبله من اوبها إصابات بالرأس وذلك فى ظل ظروف غامضة.

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