القبض على 3 أشخاص قتلوا طفلا لمساومة والده على قطع أثرية بالجيزة

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من القبض 3 أشخاص قتلوا طفلا بعد طلب فدية قطعتين أثريتين مقابل إطلاق سراحه بالجيزة.



كانت البداية بتلقي اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من مركز منشأة القناطر بالجيزة، بقيام والد طفل بتقديم بلاغ يفيد بخروج نجله" محمود"،10 سنوات، طالب، للهو أمام مسكنه وعدم عودته وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول طلب منه الحصول على فدية نظير إطلاق سراحه.



على الفور تم تشكيل فريق بحث مشترك بين قطاع الأمن العام ومباحث الجيزة، وتبين أن وراء ارتكاب واقعة الخطف كلا من "محمود. م" 18 سنة، عاطل جار المبلغ و"مصطفي. ح"25 سنة، عامل، و"رجب. م. م"27 سنة، عاطل.



تم تحديد مكان تواجدهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة الخطف واعترف جار المبلغ المتهم الأول بأن شائعة تداولت الفترة الأخيرة بقيام المبلغ باستخراج قطعتين أثريتين فاتفق مع الثاني والثالث على اختطاف ابنه وقتله لخشيته من اعترافه عليه وإيهام والده أنه على قيد الحياة ومساومته علي إعادته مقابل القطعتين فقام باستدراج الطفل بزعم شراء حلوى، واصطحبوه داخل سيارة ميكروباص ملك الثالث واحتجزوه بمحل مهجور بمنطقة أبو غالب وقاموا بتصوير فيديو للطفل يطلب فيه من والده الاستجابة لطلباتهم خشية قتله ثم قام أحد المتهمين بخنق الطفل واعتقدوا وفاته فألقوه بمياه الرياح البحيري إلا أنهم فوجئوا أنه على قيد الحياة فقام الثاني بالنزول للمياه وإغراقه حتى تأكد من وفاته.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.