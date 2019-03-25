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الإثنين 25/مارس/2019 - 10:09 م

تفاصيل نجاح مصر في وقف العدوان الإسرائيلي ضد غزة

تفاصيل نجاح مصر في
سارة الشلقاني
dostor.org/2566267

نجحت الجهود المصرية، في التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد الإسرائيلي ووقف إطلاق النار، ضد قطاع غزة المحاصر، حسبما أذاعت قناة الأقصى الفلسطينية.

وقال محمد البريم "أبو مجاهد"، المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية، إن الجهود المصرية نجحت في لجم العدوان الإسرائيلي ضد غزة، ووقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً، كما تم الاتفاق على مراقبة الوضع على الأرض في الميدان، ومن ثم يتم تقدير الموقف، حسبما نشرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، مبنى المكتب الخاص بإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية.

ودمرت غارة الاحتلال الإسرائيلي مبنى مكتب هنية، غرب قطاع غزة المحاصر، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا، مساء اليوم، ضد عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في غزة، بدعوى الرد على إطلاق صاروخ من رفح، فجر الإثنين، سقط في منطقة "هشارون" بتل أبيب.

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