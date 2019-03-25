وزيرة السياحة تختتم فعاليات مؤتمر منظمة السياحة العالمية الـ45

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة منذ قليل، فعاليات اجتماع الدورة الـ ٤٥ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والذي أقيم على هامشه المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في مجال السياحة.



وقالت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها أن المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في مجال السياحة هو حدث هام بالنسبة للوزارة، مشيرة إلى أن الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة يعتبر أحد الركائز الأساسية في المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي، وهذا المحور من أهم أهدافه الترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة والتنمية المستدامة وتشجيع الابتكار والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة.



وأعربت عن سعادتها بتنظيم المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة والتي نظمتها وزارة السياحة بالتعاون مع منصة Rise Up، وأشارت إلى الرؤية التي تتبناها وزارة السياحة بالتعاون مع شركاء المهنة من القطاع السياحي الخاص والقيادة السياسية لدعم قطاع السياحة المصري ورفع قدرته التنافسية.



واختتمت كلمتها بتقديم الشكر لأعضاء لجنة الشرق الأوسط وفريق العمل بوزارة السياحة على نجاح فعاليات الاجتماع والمنتدى، وتقدمت بالشكر لممثلي شركة Rise Up على تنظيم المسابقة، كما تقدمت بالشكر لممثلي شركات مايكروسوفت وماستركارد على العروض التقديمية الثرية التي قاموا بها خلال الفعاليات.



وفِي سياق متصل انتهت فعاليات المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة، وحصل علي المركز الأول في المسابقة المشروع الذي تقدمت به شركة Eco Nubia؛ وتتمثل فكرة المشروع في تحويل منازل قديمة في أحد الجزر التي تقع وسط النيل في مواجهة معبد فيلة إلي فندق بيئي.



كما حصل علي المركز الثاني شركة Trip dizer؛ وهي شركة تقوم بتوظيف التقنيات التكنولوجية من خلال موقعها الإلكتروني لتنظيم برامج سياحية تتناسب مع ميزانية واحتياجات مختلف عملائها؛ حيث تقوم بتنظيم رحلات بناء على شخصية السائح واحتياجاته وإمكانياته.



وحصل على المركز الثالث شركة The Untold التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الرقمية من خلال إطلاق تطبيق يمكن استخدامه في الأماكن الأثرية؛ حيث يستطيع العميل من خلاله معرفة تاريخ اي أثر من خلال تحميل هذا التطبيق علي تليفونه واستخدام هذا التطبيق أثناء وقوفه أمام الأثر؛ فيقوم التطبيق بشرح حكاية الأثر.