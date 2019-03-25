فيديو.. الباز لـ"أبو النجا": صحافتنا وطنية تخدم مشروع 30 يونيو

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، هجوم الفنان خالد أبو النجا، على صحيفة الدستور، ووصفها بـ"صحافة السيسي"، بعد نشر تقرير بعنوان "المتآمرون الجدد.. المنبر المصري لحقوق الإنسان.. القصة الكاملة لذراع الإخوان الجديدة في الخارج".

وعلق الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، على تغريدة "أبو النجا"، قائلا: "الصحافة في مصر (وطنية) وتعمل من أجل مشروع 30 يونيو".

وأضاف مستنكرا: "هو أنا لما أبقى في دولة بتحارب الإرهاب وبيتم استهدافها، ولما أساند الدولة دي تقول عليا صحافة السيسي؟".

وواصل: "لن نترك البلد دي مهما جرالنا، لشوية من أشباه الرجال يتحكموا في مصير البلد"، واصفا أبو النجا بأنه "سياسيا حمار".