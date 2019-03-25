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الإثنين 25/مارس/2019 - 09:46 م

لأول مرة.. فابريكا تتألق مع كايرو بيج باند بالمسرح المكشوف

لأول مرة.. فابريكا
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2566261

أحيت فرقة فابريكا المسرحية بقيادة الدكتورة نيفين علوبة، حفلا موسيقيا، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة فرقة كايرو بيج باند سوسايتى بقيادة هشام جلال.

قدمت الفرقتان باقة من أجمل موسيقى الجاز الكلاسيكية العالمية بتوزيع مختلف وأسلوب معاصر، ومنها موسيقى كاونت باسي، نيلسون ريديل، نيل هيفتي، كونسي جونز، ودون سيبسكي.

رفع المسرح المكشوف، خلال الحفل، لافتة كامل العدد، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع موسيقى الجاز التى تم تقديمها بشكل جديد فى حفل يجمع لأول مرة بين فابريكا وكايرو بيج باند.

واستطاعت فرقة كايرو بيج باند أن تحقق نجاحا كبيرا فى حفلات كبيرة مؤخرا، وتألقت بنوعية موسيقاها المختلفة فى مهرجان الجاز السنوى.

أما فابريكا فقد تأسست علي يد الدكتورة نيفين علوبة والمخرج المسرحي محمد أبو الخير، وهى متخصصة في المسرح الموسيقي الغنائي، وقدمت عروضًا مسرحية عديدة أبرزها "البؤساء" وأوبريت "الليلة الكبيرة".

لأول مرة.. فابريكا تتألق مع كايرو بيج باند بالمسرح المكشوف
لأول مرة.. فابريكا تتألق مع كايرو بيج باند بالمسرح المكشوف
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