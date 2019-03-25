"أكبر ضربة لإعلام الإخوان".. عم الطالبة مروة يفضح كذبهم: "كانت محجوزة وماتت في القصر العيني"

كشف عبد الحفيظ سيد، عم الطالبة مروة، المتوفية والتي يزعم الإخوان أنها اغُتصبت وماتت في مدينة الطالبات بجامعة الأزهر في أسيوط، ملابسات وفاة ابنة شقيقه.

وقال عم الطالبة، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن ابنة شقيقه كانت مريضة، وتمت إحالتها من مستشفى إدفو، إلى طبيبة تدعى عائشة بالقاهرة، وبعدها جرى إحالتها للقصر العيني، واحتجازها لمدة 19 يوما.

واستكمل أنه يوم السبت الماضي توفيت ابنة شقيقه، في تمام الساعة 11.30، وجرى استخراج تصريح الدفن من مشرحة زينهم، ونقلها إلى مدافن العائلة في إدفو.

يشار إلى أن إعلام الإخوان استخدم صورة الطالبة مروة المتوفية، وروج لها كذبًا على أنها الطالبة المزعومة التي تم اغتصابها وتوفيت في مدينة الطالبات بجامعة الأزهر في أسيوط، في حين أن إدارة الجامعة نفت هذه الواقعة جملة وتفصيلا.