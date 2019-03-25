آية سليم تخوض سباق رمضان المقبل بـ"قمر هادي" لهاني سلامة

انضمت الفنانة الشابة آية سليم، لأسرة مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة، المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإشراف عام على الإنتاج للمنتج حسام شوقي.



"قمر هادى"، يسجل التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبدالعزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية سواء في مسلسلي "فوق السحاب" أو "طاقة نور".



"قمر هادي" بطولة هاني سلامة وداليا مصطفي ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي مؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل هايدي رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

