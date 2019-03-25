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الإثنين 25/مارس/2019 - 09:11 م

سميح قنديل يكتب: دعاة للحق وليسوا قضاة على الخلق

سميح قنديل يكتب:
dostor.org/2566231

يقبل كثير من الشباب، فى الآونة الأخيرة، على الانضمام للطرق الصوفية، بعد أن كشفت الأحداث التى مرت بها الأمة أن التصوف منهج إسلامى ملتزم بتعاليم الدين، يحل الحلال ويحرم الحرام، ويدعو إلى مكارم الأخلاق، ولا يبيح اختلاطًا غير مشروع بين الرجال والنساء، أو انحرافًا بتناول ما حرم الله تعالى، من أنواع التدخين والمخدرات بكل صورها.
كما تبين للجميع أن المنهج الصوفى والدعوة الصوفية دعوة وسطية، لا تفريط فيها ولا إفراط، فلا تفريط فى الحقوق والواجبات، ولا تهاون فى الشريعة والعبادات، ولا إسقاط للتكاليف الشرعية، بل تدعو المريدين فيها إلى القيام بها على الوجه المرضى، لتحقيق أكمل صور العبودية، ولا إفراط بالتجاوز عن الحد الوسط، أو المغالاة، لأنها ترسخ مفهوم أن الفضيلة وسط بين رذيلتين، فالتهاون عن الواجب رذيلة، والتغالى فوق الحد اللائق رذيلة، فقد قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ سورة البقرة.
لقد وجد الشباب أن الطرق الصوفية تهتم أولا ببناء الفرد المسلم، فالصوفيون يدعون أنفسهم أولًا ثم يدعون غيرهم، فالفرد مطالب بإصلاح نفسه ثم من يعول، والصلاح هو تزكية النفس، والاصطلاح هو تزكية المجتمع، ولابد من الصلاح لتحقيق الاصطلاح، حتى يكتمل الفرد المسلم، وتتكون الأسرة المسلمة، ومنها يتحقق المجتمع الفاضل.
وظهر للجميع أن الصوفية تفرد الله بالقصد دون غيره، فلا تلبس السياسة بلباس الدين، ولا ترتدى رداء الدين للوصول إلى حكم أو سلطة، ولا تسعى لتكوين حزب سياسى، لكنها تعلم أن الدنيا بكل ما فيها لا تساوى عند الله جناح بعوضة، فسموا بأنفسهم أن يطلبوا من ملك الملوك، وهو الله عز وجل، جناج بعوضة، والطرق الصوفية لا تحكم بتشريك أحد، أو تكفير أحد، أو تبديع أحد، لأنه يخالفها فى رأى أو مذهب، واعتقادهم أن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله له قسط من أبوة رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فهم دعاة للحق وليسوا قضاة على الخلق، كما أن هذه الطرق تهتم بقضايا المسلمين فى كل مكان بالعالم، وتكشف اتجاهات ومؤامرات أعداء الأمة الإسلامية، وتفضح أساليبهم فى محاربة الإسلام وأهله، وتتناول كل ما يهم المسلمين، خاصة الأقليات المسلمة فى دول العالم.
فالصوفية تجمع ولا تفرق، وتدعو المسلمين إلى سبيل ربهم، وتوصلهم بحضرة نبيهم، صلى الله عليه وآله وسلم، وتعيدهم إلى نهج سلفهم الصالح، سيرًا على كتاب الله تعالى، وعلى هدى حبيبه ومصطفاه، وأساسها عقيدة حقة، وعبادة خالصة، ومعاملة حسنة، وأخلاق فاضلة، ولا تغفل شوق الروح إلى مطالعة أنوار خالقها، ومواجهة أسرار النبى، صلى الله عليه وآله وسلم، فتنال قسطها الموهوب من بارئها، وتنعم بذكره وشكره وحسن عبادته، ففى المنهج تزكية للنفوس وتطهير للقلوب، بالأوراد والأذكار، ومجالس الصلوات، والإنشاد الدينى، وحلقات العلم، وكشف أسرار الله فى الكائنات، ولا تكتفى بالغذاء الروحى، إنما تريح العقل ببيانها، وتطمئن القلب بصدقها وحججها، ففيها العلوم العالية فى كافة فروع الدين ونواحيه.
لقد وجد الشباب أن المنهج الصوفى يتبنى الرد على فكر الخوارج المتطرف فى هذا الزمان، وتقوم الطرق الصوفية بطبع ونشر وتوزيع الكتب التى تكشف زيف التطرف والإرهاب بكل صوره، فى وقت تحتاج فيه الساحة الإسلامية لمن يقوم بهذا الدور، بمزيد من الكتب والمقالات والمحاضرات والدروس والمواعظ.
واختارت الطرق الصوفية المنهج الإسلامى الحق فى سيرها وسلوكها إلى الله تعالى، حيث أعادت إلى الأمة وجه التصوف الحقيقى، وأجلت الران الذى علق به، فأبانت ظلم أعداء التصوف له بنسبتهم إليه ما هو منه براء، وأظهرت ظلم أدعياء التصوف له، حيث أظهروا صورًا قميئة له بفعلهم ما لا يجوز وتركهم ما يجب، فأظهرت هذه الطرق أن التصوف الحقيقى هو الإسلام فى أرقى صوره، والإيمان فى أعلى ذراه، والإحسان فى أسمى معانيه، واليقين فى قمة عظمته، فالطرق الصوفية تأخذ صبغة العالمية ولا تقتصر على بلد إسلامى واحد، إنما تمتد إلى أرجاء العالم، مبينة جمالات الإسلام وآدابه، موضحة حقيقته ووسطيته.
ومنهج الصوفية يوصل مفهوم الدين، وحقيقة الاتباع، بلسان العصر الذى تقبله العقول، وتنشرح له الصدور، بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن احتاج الأمر إلى جدال مع البعض، فلا بد أن يكون فى إطار التى هى أحسن، تحقيقا لقول الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ﴾ سورة النحل، ولا تشترط الطرق الصوفية زيًا معينًا، ولا ملبسًا مخصوصًا، ولا هيئة معينة، لأنها تهتم بالحقيقة الباطنة للإنسان، عملا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ سورة الحجرات، فالمنهج الصوفى يجمع المسلمين على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأولياء الله الصالحين، والأمة لا تجمع على ضلالة، فإن النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيت النبى، صلى الله عليه وآله وسلم، أمان للأمة الإسلامية من الاختلاف.
لذلك يرى كثير من الشباب المسلم أن المنهج الصوفى هو روح الإسلام وحقيقته، فهو يفضل الانتساب إلى الطرق الصوفية، للتزكية والتربية بالوسطية والاعتدال، بعيدا عن التطرف والإرهاب الذى لا دين له ولا وطن له، بل يحارب كل الأديان، ويسعى لهدم الأوطان، وعلى مر التاريخ لم يخرج من عباءة التصوف إرهابى واحد، لأن قلوبهم تمتلأ رحمة وحبًا وتسامحًا وسلامًا للخلق أجمعين، حتى لو كانوا غير مسلمين.

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