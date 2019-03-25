إصابة 4 مجندين فى انقلاب سيارة شرطة ببنى سويف

أصيب 4 مجندين، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة شرطة أمام حديقة الشلال بمدينة بنى سويف.



ونقلت سيارتين إسعاف المصابين وهم: "أحمد محمد أحمد ٢١ سنة ومقيم بمحافظة قنا مصابا بكسر بالساعد الأيسر، محمد فارس إبراهيم ٢١ سنة ومقيم بمحافظة قنا مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، أحمد محمد حسان ٢١ سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، عبدالله زينهم مسلم ٢١ سنة ومقيم بمحافظة المنيا مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



