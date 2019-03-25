محمد العسيرى يكتب: مشروع قومى لإنتاج التقاوى.. أنا بحلم والله

عندما كتبت منذ شهور مستنجدًا بوزيرى البيئة والزراعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى ملف التقاوى.. لم يتحرك أحد.. تحدث معنا وزير البيئة وقتها د. خالد فهمى وأفاض فى أن هناك مؤتمرًا دوليًا قادمًا للتنوع البيولوجى، وأن مصر اقتنصت أمر انعقاده على أرضنا بموافقة ١٩٦ دولة بعد حرب ضروس مع المنافس التركى.

لكن وزير الزراعة وقتها لم يحرك ساكنًا وكأن الأمر لا يعنيه.. مرت شهور وانعقد المؤتمر فى شرم الشيخ.. وتصورت أن أولى نتائجه ستكون فتح ذلك الملف الملىء بالألغاز.. لكن ذلك لم يحدث.. إلا أننى فوجئت أمس الأول بأن وزير الزراعة الحالى عزالدين أبوستيت- أثناء زيارة له لمركز البحوث بقها- يوبخ أحد «الدكاترة»، اتضح فيما بعد أنه مسئول عن ملف التقاوى من ثلاثين سنة، بجملة «لا تحتكر العلم»!!.

الكواليس قالت إن الرجل، واسمه د. صلاح محمدين، مسئول عن تلك الوحدة منذ سنوات طويلة.. ورغم توجيه منح دولية للوحدة، إحداها من اليابان، لم يحدث شىء!!.

اندهشت جدًا من الأمر.. إذا كان الرجل لا ينتج فلماذا الإبقاء عليه؟.. لماذا لا يغيره بمن هو أكثر إنتاجًا أو قدرة على العمل.. هل وصلت المافيا إلى قها.

المعلومات تقول، إننا نستورد ما يقرب من ٩٨ بالمائة من التقاوى التى تحتاجها البلاد لزرع أراضينا بالمحاصيل.. يعنى «المَم».. الأكل والشرب.. فول وعدس وخيار وطماطم وغيرها.. بما يعادل مليار ونصف المليار دولار.. وهذا الرقم أشك فيه.. فربما يصل ما نستورده من «تقاوى» للبطاطس بمفردها إلى ما يزيد على ذلك الرقم.. المهم أن هذه الصناعة الثقيلة استولت عليها شركات خاصة منذ سنوات بعد أن تمت خصخصة شركة «نوبا سيد» لإنتاج التقاوى.. ورغم علمنا بأن هناك عشرات وربما المئات من علمائنا الأفاضل ممن يستطيع أو يملك بالفعل براءة استنباط أنواع عالمية الإنتاج من البذور.. فإن تلك المافيا التى تعمل فى هذا المجال، وبعضهم وكلاء لشركات أمريكية وتركية، ليس من السهل اختراق عالمهم أو مقاومته، لدرجة أن أحد علماء البيئة الذين كانوا بصحبتنا فى ندوة علمية بمرسى علم، العام الماضى، قال إن البعض تلقى تهديدات بالقتل لو اقترب من هذا الملف.

لكن يبدو أن إرادة الدولة قد نفذت.. وأن التعليمات صدرت بأن نوفر احتياجاتنا من البذور والتقاوى.. ولذلك أعلن الوزير عن مشروع قومى لإعادة التوازن لسوق التقاوى المستوردة، وحتى الاكتفاء من التقاوى المحلية.

الطريف فى الأمر أن أحد المصادر، وعقب زيارة الوزير أشار إلى أن «النويات» التى ينتج منها بذور التقاوى لا أحد يعرف مكانها، وأن أحد المسئولين يحتفظ بها فى ثلاجة خاصة به حتى يمنح أباطرة سوق التقاوى فرصتهم كاملة فى التحكم فى أرزاق الناس وأمنها الغذائى.

هذا الملف من وجهة نظرى أمن قومى.. ولا يجب أن يبتعد عن ذهن الوزير أبوستيت والأجهزة الرقابية، التى أثق أنها تعرف الكثير، وأنها تملك القدرة على ردع هؤلاء الذين خربوا زراعاتنا.. وباعونا للمحتكرين.

الأمر لا يتوقف عند ضبط سوق الاستيراد.. أو فتح المجال أمام علمائنا لإنتاج تقاوى جديدة.. نحن نملك الآلاف من «الأنواع» فى مجال الخضر والفاكهة.. وتلك الشركات الأجنبية التى تتحكم فى غذاء العالم وصل بها الأمر إلى استنباط جينات قاتلة.. تدفع المزارع إلى استخدام التقاوى لمرة واحدة.. كما أننا مطالبون بوضع «خريطة للنباتات فى مصر».. وتفعيل اتفاقيات الملكية الفكرية، وتسجيل ما تتميز به من نوعيات حتى لا يسطو عليها الآخرون، كما فعلوا مع «الصمغ العربى» الذى كان يتم استخلاصه من شجر «السنط» والذى لم يعد مصريًا.

الملف ثقيل وكبير وخطير.. وطالما بدأنا فعلينا ألا نتوقف عند جانب واحد من الصورة.. الصورة التى صارت أكثر إشراقًا الآن.

مسألة ليست أخيرة.. دولاب وزارة الزراعة فى حاجة إلى إعادة هيكلة وتنظيم، وأتصور أن رجل علم.. فلاح صعيدى واكل على طبلية أبيه، مثل الدكتور عزالدين أبوستيت، من المؤكد أنه قادر على إعادة ترتيب هذا البيت من أول وجديد.

وزارة الزراعة «مسئولة عن المستقبل».. فليس معقولًا أن الرئيس يسعى لزراعة مليون فدان جديدة.. وإقامة أكبر مزرعة تمور فى مصر.. وفتح آفاق جديدة أمام الفلاح المصرى- ونجد من يعطل ويمنع.. ليس بإهماله فقط.. ولكن عن عمد ولصالح أولئك المحتكرين.

