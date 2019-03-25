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الإثنين 25/مارس/2019 - 09:26 م

وزير التعليم: نجاح النظام الجديد ليس مرتبطا بالتكنولوجيا

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
أ ش أ
dostor.org/2566216

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم إجراء الامتحانات عبر التابلت إلا بعد التأكد من نجاح التقنية التكنولوجيا بنسبة 100%، وأنه سيتم خلال الـ10 أيام القادمة التي تحتوى على امتحانات الثانوية العامة للصف الأول، وضع الأسئلة على موقع الوزارة وعلى الطلاب الدخول للموقع وتحميل الأسئلة للتدريب عليها فقط دون درجات، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، وترأسه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

وقال وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إنه من اليوم وحتى انتهاء الامتحانات سيتم وضع أسئلة الامتحانات الجديدة "أون لاين" وعلى الطلاب الدخول لحلها، وسيتم بعد ذلك توزيع الإجابات على المعلمين لعرضها على الطلاب بهدف معرفة كل طالب مدى صحة إجابته.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن نجاح نظام التعليم الجديد ليس مرتبطا بالتكنولوجيا، لكنه مرتبط بطريقة التقييم والتصحيح، مؤكدا أن التجربة فيما يتعلق بنظام التعليم الجديدة مستمرة من حيث التدريب على الأسئلة الجديدة.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض وناقش نظام التقييم الجديد الخاص بمرحلة الثانوية العامة وإدارة التطوير من حيث تغيير الشكل العام للأسئلة بالامتحانات.

وقال وزير التربية والتعليم، إن امتحان أمس واليوم كان لاختبار النظام التكنولوجي المستخدم حديثا، وأيضا اختبار المستخدمين للنظام وإمكانية التعامل مع التجربة الجديدة، داعيا الطلاب إلى التعامل والتدريب على النظام الجديد والاستفادة بالتجربة الجديدة، خاصة أن نجاح النظام أو فشله ليس مرتبطا بالتكنولوجيا.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن استخدام التكنولوجيا يهدف لمنع الغش أو تسريب الامتحانات والتأكد من عدالة التصحيح، موضحا أن قرار إمتحانات الثانوية العامة سواء كان سيتم عن طريق الورق العادي أو إليكترونيا هو قرار جماعي يتوقف إتخاذه على نجاح التعامل مع التقنيات التكنولوجية، وأنه لا يمكن اختزال نظام التعليم الجديد في جهاز تابلت وسلك.

وأكد أن امتحان أمس واليوم لطلاب الصف الأول الثانوى هو تجربة وليس عليه درجات، وهدفه هو الوقوف والتعامل مع التحديثات التكنولوجية، مضيفا أن رئيس الوزراء وجه بالتعامل مع البنية التحتية اللازمة في المدارس التي لم يتوافر بها إنترنت خلال أسبوعين.

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور، بأن يتعاملوا مع التجربة لنظام التعليم الجديد بشكل هادي حيث أن الطلاب عليهم التركيز في الاسئلة التي ستوضع يوميا "أون لاين" على موقع الوزارة والإجابة عليه عبر اختبار أنفسهم، ثم بعد ذلك متابعة الإجابات التي ستوزع بعد ذلك على موقع الوزارة أيضا لمعرفة مدى صحة إجاباتهم.

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