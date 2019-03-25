وزير التعليم يعلن وقف الامتحانات عبر "التابلت"

اتفق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على وقف إجراء الامتحانات عبر التابلت، حتى يتم التأكد من توافر التقنية التكنولوجيا بنسبة 100%.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أنه خلال الـ 10 أيام المقبلة التى تحتوى على امتحانات الصف الأول الثانوى، سيتم وضع الأسئلة على موقع الوزارة، وعلى الطلاب الدخول للموقع وتحميل الأسئلة للتدريب عليها فقط دون درجات، متابعا: "مش هنخلى ولادنا يتكبدوا باقى التجربة خلال الامتحانات المقرر إجراؤها الأيام المقبلة".

وأشار الوزير إلى أن نجاح النظام الجديد أو فشله مرتبط بالتقييم والتصحيح، وليس مرتبطا بنجاح أو رسوب التكنولوجيا.







