الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

توج الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي ببطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على ضيفه قرطاج التونسي بثلاثة أشواط لواحد في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة أمير عبد الله الفيصل بالنادي.



سيطر قرطاج على مجريات الشوط الأول الذي انتهى لصالحه 25-21، وعاد الأهلي للمباراة في الشوط الثاني الذي سيطر على مجرياته لينتهي لصالحه 25-15، وكذلك الشوط الثالث الذي انتهى 25-11 لصالح الأهلي وسط تراجع أداء الفريق التونسي، واستمرت السيطرة الأهلاوية في الشوط الرابع حيث قدمت سيدات طائرة النادي أداءً رائعا لينتهي الشوط بنتيجة 25-19، ويتوجن بالبطولة.



شهدت المباراة حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة عمرو علواني ونائبه جون كلود موبيتا، وهويدا مندي المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي وأحمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للعبة وممثلا عنه،إضافة إلى عدد كبير من جماهير الأهلي التي جاءت خصيصا لمؤازرة فريقها.



واستضافت صالات النادي الأهلي البطولة خلال الفترة من 16 وحتى 25 مارس الجاري، وكان الأهلي كان توج العام الماضي على أرضه بنفس البطولة على حساب قرطاج أيضا.