أوغندا تحتجز 3.6 أطنان ذهب محتمل قدومه من فنزويلا

احتجزت السلطات الأوغندية - بغرض الحماية - 3.6 أطنان من الذهب المحتمل أن يكون مصدره فنزويلا التي تخضع لعقوبات من جانب الولايات المتحدة.



وقال متحدث باسم شرطة أوغندا، فريد إينانجا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين - إن شركة بلجيكية لتكرير الذهب قد صدّرت بالفعل في وقت سابق الشهر الجاري 3.8 أطنان من الذهب الذي قد يكون مصدره أمريكا الجنوبية (دون الإشارة إلى بلد بعينها)، غير أن وسائل إعلامية تابعة للحكومة الأوغندية نقلت عن الشرطة المحلية قولها إن الذهب قادم من فنزويلا.



وأضاف إينانجا إن الشرطة تحمي أطنان الذهب البالغة 3.6 في انتظار رأي الإدعاء العام بشأن ما إذا كانت ستصادرها وتتهم مديري الشركة البلجيكية جنائيًا من عدمه، موضحًا أن الشركة المرخصة للتعامل مع الذهب الخام تعتزم الكشف عن مصدر تلك الشحنة.