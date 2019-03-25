مصادر يمنية: مصرع 3 حوثيين وإصابة آخرين بـ"إب"

أفادت مصادر يمنية، اليوم بمقتل 3 حوثيين، وإصابة آخرين بينهم قيادي خلال تصدي قبائل العود لعدد من المركبات العسكرية المسلحة التابعة للحوثيين، كانت في طريقها للسيطرة على جبل العود الاستراتيجي بمديرية النادرة شرق محافظة إب غربي اليمن.



ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن المصادر قولها إن حملة عسكرية حوثية بقيادة أكرم عبدالواحد الصيادي مدير مديرية السدة تحركت من مركز مديرية النادرة عبر خط "نقيل الظلل ذو دان" باتجاه جبل العود الاستراتيجي، مضيفة أن رجال القبائل تصدوا للحملة العسكرية وأوقعوا 3 قتلى، وعددا من الجرحى بينهم إثنان من مرافقي الصيادي التي تتضارب الأنباء حول إصابته، فضلا عن تدمير مركبتين عسكريتين تابعتين للحملة الحوثية.



وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق اليوم سيطرته على طريق "دمت - النادرة - السدة" في محافظة إب، وقطعه الإمداد عن عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية.