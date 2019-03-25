الخطيب: الأهلي يمتلك رؤى مختلفة في جميع المجالات

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن ناديه يملك رؤى مختلفة في جميع المجالات سواء الرياضية أو التسويقية أو التعليمية.



وقال الخطيب في مؤتمر صحفي عقده النادي اليوم للإعلان إقامة معرض دولي للأدوات والمنتجات الرياضية: "الأهلي له دور مختلف للمساهمة في مختلف مناحي الحياة والتخفيف من أعباء الدولة، ومن هنا جاءت فكرة التواجد كشريك استراتيجي في المعرض الرياضي".



وأضاف الخطيب: أن ناديه لا يتأخر في أي تفاعل مجتمعي، متمنيًا أن تقام العديد من المعارض خلال الفترة المقبلة.



وأكد الخطيب أن جميع الشركات التي تعرض منتجاتها مصرية، مشددًا على أن المنتج المصري يحتاج كامل الدعم، موضحًا أن النادي الأهلي له هدف استثماري من هذه الشراكة.



وكشف الخطيب عن أن هناك موقعًا للنادي داخل المعرض سيكون لتسويق عضويته، من خلال عرض أبرز النجاحات الإنشائية التي تمت خلال الفترة الماضية.



وأضاف الخطيب، أن ناديه يهدف من خلال المؤتمر إلى التواصل مع الجماهير وخدمة المجتمع عن طريق الاستفادة بشعبية النادي الكبيرة.