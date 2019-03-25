لبنان: الجولان أرض سورية عربية

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن ما حدث يخالف كافة قواعد القانون الدولي ويقوض أي جهد للوصول إلى السلام العادل، مشيرة إلى "أن مبدأ الأرض مقابل السلام يسقط، إذ عندما لا تبقى من أرض لتعاد لا يبقى من سلام ليعطى".



وذكرت الخارجية اللبنانية – في بيان مساء اليوم – أن هضبة الجولان أرض سورية عربية ولا يمكن لأي قرار أن يغير هذه الواقعة، ولا لأي بلد أن يزور التاريخ بنقل ملكية أرض من بلد إلى آخر.



وأضافت: "وإذا كانت إسرائيل تعتقد أنها تتوسع بالاستيلاء على الأراضي عن طريق العنف والعدوان، فإنها ستجد نفسها بعزلة أكبر وأمام هزيمة عسكرية جديدة، لن تنفعها عندها لا قوتها ولا عنصريتها،.. ولن تجد أمنها إلا بالسلام العادل والشامل.. كما لن تنفعها حربها الجديدة على غزة والتي ندينها بشدة".