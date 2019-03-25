الناتو يخصص 260 مليون دولار لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا

قرر حلف شمال الأطلسي "ناتو" تخصيص 260 مليون دولار لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا.



وأكد متحدث باسم الحلف اليوم، في بروكسل، أن الحلف سيجهز مستقبلا ساحة تابعة لسلاح الجو البولندي بالقرب من بلدة بوفيتس بمركبات مدرعة بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة من الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث أن أعمال إقامة هذه القاعدة العسكرية ستبدأ الصيف المقبل، وستستغرق نحو عامين.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دأب على مطالبة حلفائه الأوروبيين داخل الحلف بتحمل المزيد من الأعباء داخل الحلف.

وتعتبر موافقة الحلف على تمويل هذا المشروع الجديد في بولندا مساهمة في تحمل هذه الأعباء.

ويسعى الحلف من خلال تعزيز وجوده في بولندا لإرسال إشارة ردع باتجاه روسيا.

وعلق الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" على هذه الخطوة قائلا إن عزم الحلف على تمويل إنشاء هذه القاعدة يبين مدى تعاونه الوثيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف متحدث باسم الحلف اليوم الاثنين أن هذه القاعدة العسكرية تعد أكبر استثمار في البنية التحتية للحلف منذ ثلاثة عقود.