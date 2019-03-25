الجيش السوري يستهدف مجموعات إرهابية في ريف حماة الشمالي

دمرت وحدات من الجيش السوري، اليوم الإثنين، مواقع تمركز المجموعات الإرهابية في محيط عدد من قرى وبلدات سهل الغاب وريف حماة الشمالي، في إطار ردها على خروجات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد.



وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن وحدات من الجيش نفذت رمايات نارية استهدفت بها تجمعات الإرهابيين على أطراف قرية الشريعة في منطقة سهل الغاب ردًا على اعتداءاتهم المتكررة على النقاط العسكرية، ما أسفر عن إيقاع عدد من الإرهابيين ما بين قتيل ومصاب بالإضافة إلى تدمير نقاط محصنة لهم.



كما استهدفت وحدات من الجيش مجموعات إرهابية كانت تتحرك في محيط قلعة المضيق وأطراف بلدة الحويز شمال سهل الغاب باتجاه المناطق الآمنة والنقاط العسكرية.



وفي الريف الشمالي لحماة، قصفت وحدات الجيش المتمركزة في قرية القبارية محاور تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة وتحصيناتهم في الأراضي الزراعية على اتجاه كفرزيتا ومورك، ما أسفر عن تدمير أوكار للإرهابيين وقطع طرق إمدادهم وتسللهم باتجاه المناطق الآمنة في المنطقة.