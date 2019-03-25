رئيس وزراء اليمن: على المجتمع الدولي القيام بدوره لإنقاذ اتفاق السويد

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على ميليشيا الحوثي، لإنقاذ اتفاق السويد وتنفيذ مخرجاته، باعتباره المحك الحقيقي والجاد لمصداقيتها في المضي نحو السلام، لافتًا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل إنجاح تفاهمات السويد وفي مقدمتها اتفاق الحديدة مقابل استمرار التعنت والمماطلة والتلاعب من قبل الحوثيين.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع المبعوث السويدي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير بيتر سيمابي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، لمناقشة مستجدات تنفيذ اتفاقات السويد بشأن الحديدة والأسرى والمعتقلين وتفاهمات تعز.



وأشاد رئيس الوزراء، باستضافة مملكة السويد للمشاورات اليمنية وحرصها المستمر على إحلال السلام في اليمن، ودعمها المستمر للشرعية.



من جانبه، أكد المبعوث السويدي العمل من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة للتوصل إلى تحقيق سلام دائم في اليمن وتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات خاصة اتفاق استوكهولم، لافتًا إلى أن بلاده ستظل مساندة للحكومة الشرعية وداعمة لها على المستوى الثنائي وفي كافة المحافل الدولية.