جنوب السودان يوجه تهم التخريب لـ7 أشخاص خططوا لإحداث اضطرابات بسجن

وجّه القضاء في جنوب السودان، اليوم الاثنين، تهم التخريب والتمرد وحيازة الأسلحة إلى 7 أشخاص من بينهم الناشط بيتر بيار أجاك، خططوا في أكتوبر الماضي، لإحداث اضطرابات في سجن رئيسي بجنوب البلاد.



وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن الأشخاص المذكورين تتم محاكمتهم مدنيًا، مشيرة إلى أن جهاز الأمن القومي في جنوب السودان اتهمهم بسرقة أسلحة نارية.



وأضافت الشبكة أن رجل الأعمال كيربينو أجوك وول، وهو من بين المتهمين، يُشتبه في أنه هو من دبّر للهجوم، وتحدث حول ذلك لاحقًا مع أحد وسائل الإعلام الأمريكية الشهيرة أثناء سجنه.

