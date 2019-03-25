السودان: قرار باستمرار حملة جمع السلاح بالعاصمة والولايات

قررت اللجنة العليا لجمع السلاح وتقنين العربات غير المقننة بالسودان، في اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف، وزير الدفاع، استمرار حملة جمع السلاح، وتواصل الجهود الإعلامية الخاصة بحث المواطنين وتشجيعهم على المشاركة فيها بالعاصمة والولايات.



وقالت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات السودانية منى فاروق، الناطق الرسمي باسم اللجنة، في تصريح صحفي، إن الاجتماع استعرض الأعمال السابقة للجنة، مع التأكيد على استمرار جهود عمليات جمع السلاح لدى المواطنين، وتقنين العربات غير المقننة الموجودة في حظائر الجمارك، بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وهيئة الجمارك.