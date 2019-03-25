أصوات رعد شديدة تدوى في سماء الكويت

دوت أصوات الرعد بشدة مساء اليوم في سماء الكويت، وسط أمطار غزيرة على معظم الأنحاء، وتسببت الأمطار في كثافات مرورية مرتفعة على الطرق الرئيسية في محافظات الكويت العاصمة، والفروانية، وحولي، بالإضافة إلى الطرق السريعة، بسبب شدة مياه الأمطار وتجمعها على تلك الطرق.



وكان رئيس قسم التنبؤات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ضرار العلي، قد توقع أن يكون الطقس غير مستقر في الكويت مساء اليوم، مع استمرار فرص الأمطار الرعدية، ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية، خاصة في البحر.



ودعا مرتادي البحر إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب ارتفاع أمواج البحر إلى 7 أقدام، مشددا على ضرورة انتباه وحذر قائدي السيارات على الطرق السريعة، من انخفاض الرؤية الأفقية المفاجئ بسبب الغبار.