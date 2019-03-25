ارتفاع حصيلة مصابي وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية لـ1000 حالة

ارتفعت حصيلة حالات الإصابة بوباء الحمى النزفية المعروفة باسم "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتتجاوز الألف حالة، من بينهم 629 حالة لقوا حتفهم خلال ثاني أسوء انتشار للفيروس.



وقالت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية - في بيان أوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الإثنين - إن "إجمالي عدد الحالات في الوقت الحالي ألف وتسعة حالة"، غير أنها أشارت إلى أن آلية التعامل مع الوباء، التي تقودها الوزارة بالتعاون مع شركائها، قد حدت من انتشاره على رقعة جغرافية واسعة.



ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن السلطات أكدت، يوم الأربعاء الماضي، رصدها لحالة إصابة بالفيروس في مدينة بونيا، البالغ تعداد سكانها نحو مليون شخص.