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الإثنين 25/مارس/2019 - 07:45 م

مقتل وإصابة 32 مسلحا في اشتباكات شرقي أفغانستان

مقتل وإصابة 32 مسلحا
أ ش أ
dostor.org/2566137

أفادت الشرطة الأفغانية، اليوم الاثنين، بمقتل 18 مسلحا تابعين لحركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين، وإصابة 14 آخرين خلال اشتباكات عنيفة وقعت بينهما في ولاية كونار، شرقي أفغانستان.

وقالت قيادة شرطة ولاية كونار - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - إن مسلحي طالبان قتلوا 16 شخصا، وأصابوا 14 آخرين من عناصر "داعش"، بينما فقدوا عنصرين خلال اشتباكات بينهما في مقاطعة تشيا دره، مشيرة إلى أن الاشتباكات بين الجانبين لا تزال مستمرة حتى الآن.

وكان الجيش الأفغاني أعلن، أمس الأحد، مقتل 10 مسلحين تابعين لحركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي وإصابة 14 اَخرين خلال اشتباكات بينهما في الولاية ذاتها.

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