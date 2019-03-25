الجيش اليمني يقطع الخط الرابط بين دمت والنادرة والسدة

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم، من السيطرة على الخط العام الرابط بين مديرية دمت (شمالي الضالع)، ومديريتي النادرة والسدة، في محافظة إب وسط البلاد.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش شنت هجوما معاكسا، ردا على عدة هجمات لمليشيا الحوثي، على مواقع: "بيت اليزيدي" و"الحريوه"، و"القدم"، و"معرش"، و"الأثلة".

وأفشلت قوات الجيش تلك الهجمات، وتمكنت من الوصول إلى نقطة "بيت العزاني" خلف موقع "حدة"، والسيطرة عليها، وقطع خطوط إمدادها، التي حاولت التسلل من نقيل حدة إلى بيت الشوكي وجبل الشامي؛ مما أسفر عن مصرع 30 من عناصر المليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو علي مسعد الأسمر، وجرح 20 آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.



وبالتزامن مع ذلك، أفشلت قوات الجيش هجوما لمليشيا الحوثي على طريق الغراء، المحاذي لجبل الشامي غربي منطقة مريس، في المحافظة ذاتها مما أسفر عن مصرع 15 من عناصر المليشيا، بينهم قيادات ميدانية، وجرح 10 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.



وفي جبهة العود.. لقي 40 من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم بينهم قياديان، وجُرِحَ 15 آخرون بينهم مشرف المليشيا أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة "بيت الشوكي" غربي مديرية قعطبة، وأفشلت قوات الجيش محاولتها وأجبرتها على التراجع والفرار، باتجاه مديرية النادرة.