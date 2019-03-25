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مصر
الإثنين 25/مارس/2019 - 06:45 م

رئيس الوكالة الأمريكية يطلق مشروع الإنتاجية الزراعية بصعيد مصر

رئيس الوكالة الأمريكية
عبدالناصرمحمد
dostor.org/2566069

أطلق مارك جرين، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الإثنين، خلال زيارته إلى مصر، مشروعا بتمويل قيمته 37 مليون دولار، لتعزيز الإنتاجية عبر سلسلة القيمة الزراعية بأكملها داخل مصر، بدءًا بالمزارع وانتهاءً بوصول المنتج النهائي إلى المستهلك.

ويعمل المشروع على مساعدة المزارعين في صعيد مصر على أن يصبحوا أكثر اعتمادا على ذاتهم وقادرين على زراعة المحاصيل القابلة للتسويق والتصدير والمتوافقه مع المعايير الدولية.

سيصبح المزارعون ومصنعي الأغذية قادرين على بناء علاقات تجارية مع الأسواق المحلية والدولية، مع إتاحة الحصول على التمويل اللازم، ورفع مستوى امتثالهم لمعاير سلامة الغذاء.

بالإضافة إلى ذلك، سيساعد هذا المشروع الشركات الزراعية المصرية على تحديث تكنولوجيا الأغذية وأنظمة التعبئة والشحن عن طريق تطوير مرافق التصنيع والتعبئة وتوفير شاحنات التبريد ونظم الري الفعالة.

وفي كلمته التي ألقاها في إسنا اليوم، قال مارك جرين: نحن هنا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نؤمن بأن مساعدة شركائنا على تحسين الإنتاجية الزراعية هي إحدى أبرز أولوياتنا، لأن النهوض بالأمن الغذائي هو مسار أساسي لتحقيق الازدهار والاعتماد على الذات.

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