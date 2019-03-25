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الإثنين 25/مارس/2019 - 06:44 م

رئيس جامعة المنصورة: حملة (عيشها صح) تهدف إلى توعية المجتمع بخطورة الإدمان

رئيس جامعة المنصورة:
أ ش أ
dostor.org/2566067

أكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أن حملة (عيشها صح)، تحت عنوان " لا للإدمان "، تهدف إلى توعية المجتمع بخطورة الإدمان، مشبرا إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في الأطفال الذين يتعاطون في سن مبكرة وليس بالمخدرات فقط، وهناك طرق أكثر خطورة ابتكرت حديثا وتشكل خطورة على المجتمع، منوها بأن وحدة علاج الإدمان داخل مركز التأهيل النفسي تلعب دورا هاما منذ افتتاحها قبل 8 شهور.
وقال رئيس الجامعة - خلال كلمته الافتتاحية لانطلاق حملة (عيشها صح)، تحت عنوان "لا للإدمان" بكلية الطب جامعة المنصورة اليوم الاثنين، للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان، "إننا سنقوم بالكشف عن المخدرات لطلاب المدن الجامعية والسائقين والعمال داخل الحرم الجامعي، وأن هذه الحملة مستمرة وسيتم عمل فحص للمخدرات مع مراعاة السرية التامة، وتم الاتفاق مع قسم الطب الشرعي للقيام بهذا الفحص".
ومن جانبه، قال نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث الدكتور أشرف سويلم إن الحملة تهدف إلى النهوض بالشباب وتثقيف أكبر عدد منهم وخلق حياة صحية خالية من الأمراض، مشددا على ضرورة الاستمرار فى التوعية بمخاطر الإدمان، وذلك لأن وسائل التشجيع على الإدمان لها طرق كثيرة ومغرية والذى يتسبب فى حدوث مشكلات ضخمة في المجتمع وانحدار الشباب وضياع مستقبلهم نتيجية غياب التوعية الكاملة.
بدوره، وجه عميد كلية الطب الدكتور محمد عطية الشكر لكل الجهود المبذولة من أجل نجاح هذه الحملة، مشيرا إلى مشاركة طلاب كلية الطب فى التوعية بأخطار المخدرات وقيام عدد كبير بالمشاركة فى حملات للتوعية، بالإضافة إلى التوعية داخل مراكز الشباب ونادي الحوار بالمنصورة، وتأهيل أكثر من 30 شابا وفتاة وهم الآن يشاركون بالحملة، وأكثر من 700 طالب وطالبة داخل 125 مدرسة للتوعية بعنوان" التدخين بين الواقع والخيال "، وعمل مسيرة شهدها محافظ الدقهلية من أجل التوعية والاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وشعار الحملة هو " احنا أقوى من المخدرات وعيشها صح ".
كما أكدت رئيس قسم الطب والتوعية والسموم الاكلينيكية والمشرف على الحملة الدكتورة سحر الدكروري على وجود أطباء متخصصين في السموم الاكلينيكية والتأهيل النفسي في التعامل مع المتعاطي وبسرية تامة تحفظ خصوصية المريض، كما أعلنت على افتتاح الخط الساخن للعلاج في سرية وبالمجان وهو رقم تليفون( ١٦٠٢٣).

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