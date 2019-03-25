برشلونة يكشف صفقات الانتقالات الصيفية 2019

حدد نادي برشلونة الإسباني، احتياجاته في الموسم الجديد، وذلك خلال جلسة جمعت رئيس النادي جوسيب بارتوميو مع المدير الرياضي بيب سيجيرا، والسكرتير الفني إريك أبيدال.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة برشلونة استقرت على التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام ولوكا يوفيتش مهاجم إنتراخت فرانكفورت.

كما أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يستعد للتوقيع مع ظهير أيسر ليكون بديل جوردي ألبا، حيث لم يستقر النادي على لاعب رغم التقارير التي ربطت البارسا بالتعاقد مع أي من ناتشو مونريال لاعب أرسنال أو ألبرتو مورينو لاعب ليفربول.

وكان جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة قد اتخذ قرار ضم دي ليخت من أياكس أمستردام، ورضدت إدارة النادي الكتالوني مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه.

ويتربع برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الاسباني قبل التوقف الدولي برصيد 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد.