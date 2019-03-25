بعثة أممية في بوركينا فاسو لمناقشة التعاون بين مينوسما وقوة الساحل

أكد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن دعمهم الحازم للسلطات البوركينية في معركتها ضد الجماعات الإرهابية، معربين عن أهمية تعاون بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، والقوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي (جي 5) التي تضم موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

ونقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين عن المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر، قوله في ختام لقاء جمع سفراء الأمم المتحدة مع روش كابوري رئيس بوركينا فاسو، إن إحدى الوسائل التي عبر بها المجتمع الدولي عن هذا الدعم هي القوة المشتركة (جي 5)، مضيفا أن مجلس الأمن أعرب عن اعتزامه مناقشة الدعم الدولي لقوة الساحل بمجرد تشغيلها، موضحا أن الاتفاقية الفنية التي تربط الاتحاد الأوروبي وقوة (جي 5) ومينوسما يمكن ويجب تحسينها.