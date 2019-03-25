محافظ الفيوم يعقد اللقاء الدورى لخدمة المواطنين

عقد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اللقاء الدورى لخدمة المواطنين، لبحث مطالبهم وشكواهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور اللواء عبدالقادر النورى سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن ورؤساء القطاعات، وممثلى الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومقررة فرع المجلس القومى للأمومة والطفولة بالفيوم.



وخلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لشكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، ووجه مسئولي التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بتوفير بعض المساعدات للأسر الأولى بالرعاية نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، إضافة إلى توفير عدد من المشروعات للمرأة الريفية من خلال التنسيق مع مسئولي فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم.



كما تم التوجيه لمسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى بفحص ودراسة مشكلة عدد من مواطنى قرية الغرق التابعة لمركز إطسا؛ بشأن توصيل خدمات الصرف الصحي لمنازلهم، خاصة بالمنطقة المجاورة لمبنى الري بالقرية.



وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم بعمل الفحوص اللازمة لعدد من الحالات المرضية، كما أصدر توجيهات لوكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لعدد من الشباب الذين ليس لديهم مصدر دخل.



وتم الاستماع لمطلب فريق كرة القدم للصم بشأن توفير وسيلة انتقال لأداء عدد من مبارياتهم خارج المحافظة، والتوجيه بالتنسيق مع مقرر المجلس القومي للأمومة والطفولة لتوفير وسيلة مواصلات لهم، فضلا عن الاستماع لبعض المشكلات فى قطاع التربية والتعليم، وتم التوجيه بدراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها.