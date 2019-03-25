عبدالعال: اصطحاب عجينة وفدا من الأهالي لوزارة الصحة أمر مرفوض

طالب رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، النائب إلهامي عجينة بمغادرة وزارة الصحة مع الوفد الذي يصطحبه من الأهالي حتى لا يتم إحالته إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق معه.



وقال عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "النائب إلهامي عجينة اصطحب وفدا من الأهالي إلى وزارة الصحة وإذا لم يخرج من وزارة الصحة دون إثارة أي مشكلة سأحيله فورا إلى مكتب المجلس، ولديه تقرير في لجنة القيم، لن أسكت على ذلك، هذا أمر غير مقبول".



وأضاف عبد العال: "النائب إلهامي عجينة لم يذهب إلى مكان إلا وأثار مشاكل، ونصحته أكثر من مرة بعندما تذهب إلى وزارة معينة يكون ذلك بكرامة، وبموعد مع الوزير لكن ليس بالتشاجر مع رجال الأمن أو أي موظف، هذا يقلل من قيمة نائب الشعب كرجل دولة".