أول تعليق سوري على اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

أعلنت وزارة الخارجية السورية، أن القرار الأميركي بشأن الجولان المحتل اعتداء على سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية.



وقالت الخارجية السورية في بيان لها مساء اليوم الاثنين، إنه "في اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الرئيس الأمريكي أقدم على الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى كيان الاحتلال الصهيوني"، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".



وأوضح مصدر رسمي بالوزارة أن قرار الرئيس دونالد ترامب يأتي تجسيدًا للتحالف العضوي بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال في العداء المستحكم للأمة العربية ويجعل من الولايات المتحدة العدو الرئيسي للعرب من خلال الدعم اللامحدود والحماية التي تقدمها الإدارات الأميركية المتعاقبة للكيان الإسرائيلي الغاصب.



وشدد المصدر ذاته على أن قرار ترامب يمثل أعلى درجات الازدراء للشرعية الدولية وصفعة مهينة للمجتمع الدولي ويفقد الأمم المتحدة مكانتها ومصداقيتها من خلال الانتهاك الأمريكي السافر لقراراتها بخصوص الجولان السوري المحتل وخاصة القرار 497 لعام 1981.



ووقع ترامب رسميا اليوم في واشنطن وبحضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قرارا رئاسيا باعتراف الولايات المتحدة رسميا بسيادة دولة الاحتلال على الجولان السوري المحتل.