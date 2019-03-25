روسيا ترد بقوة على اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل سيعقد الأزمات في الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، بين وزير الخارجية الروسي، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".



وشدد لافروف على أن هذا القرار يقود إلى انتهاك سافر للقانون الدولي ويعرقل تسوية الأزمة السورية ويزيد الوضع في الشرق الأوسط تأزما.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وقع اليوم الاثنين رسميا على الإعلان الرئاسي الذي يعترف بضم الجولان السورية المحتلة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.



واعتبر ترامب أن من حق دولة الكيان الصهيوني الدفاع عن نفسها ضد الوجود الإيراني في سوريا.