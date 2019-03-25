أول تعليق من نتياهو على اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السوري

رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف رسميا بسيادة دولة الاحتلال على الجولان السوري المحتل.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



ووصف "نتنياهو" إعلان ترامب باعتراف الولايات المتحدة رسميا بضم الجولان لإسرائيل بـ"التاريخي".



وتعليقا على العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال الآن على قطاع غزة، قال نتانياهو إنهم يردون الآن بقوة على ما يصفه بـ"العدوان الفلسطيني".

