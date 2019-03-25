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سياسي
الإثنين 25/مارس/2019 - 06:27 م

أمانة العلاقات الخارجية بمستقبل وطن ترفض إعلان ترامب بشأن الجولان

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي
محمد الشريف
dostor.org/2566039

أعربت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنديدها بإعلان الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" اعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة.

وأوضحت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، في بيان لها اليوم، إنها لا تعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967، لإن الاعتراف يتعارض مع سيادة ووحدة الأراضي السورية، والشرعية الدولية التي ترفض ضم الجولان للسيادة الإسرائيلية.

وأكدت الأمانة أن القرار الأميركي يُعد انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981 الذي "يرفض قرار إسرائيل بضم الجولان المحتل، فيما أكد عدم شرعية فرض إسرائيل قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل".

وأوضحت أن القرار سينعكس بشكل سلبي على المنطقة العربية وأمنها القومي، لأنه يمثل اعتداء صريح على سيادة الدولة السورية، وترسيخًا للهيمنة الإسرائيلية على الأراضي العربية.

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