شيكابالا في تدريبات الزمالك لدعم الفريق خلال مباراة القمة

قرر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المعار لصفوف أبولون اليوناني التواجد في مران الفريق الأبيض خلال الأيام المقبلة لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي الهامة، السبت، المقبل.





جاء قرار شيكا لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم قبل لقاء القمة الهام والمنتظر.





وكان شيكابالا قرر العودة للزمالك بداية من الموسم المقبل رافضا البقاء مع أبولون اليوناني.





جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي.