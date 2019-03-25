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رياضة
الإثنين 25/مارس/2019 - 06:22 م

تصريح مثير من شوقي غريب حول مشاركة لاعبي الأولمبي لمنتخب أجيري

شوقي غريب
شوقي غريب
dostor.org/2566034

أعرب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، عن سعادته بمستوى اللاعبين المتواجدين معه بمعسكر إسبانيا.

وأضاف شوقي، خلال تصريحات إذاعية: "لدي ثقة في اللاعبين المتواجدين معي لأنهم يملكون إمكانيات كبيرة، وأي لاعب بالمنتخب الأولمبي، تحت أمر الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة خافيير أجيري، ولن نتأخر عن المنتخب الأول".

وتابع: "المنتخب الأولمبي يفتقد لمحمد محمود وهو لاعب ذو إمكانيات فنية كبيرة، وأتمنى له الشفاء العاجل والعودة للملاعب سريعا".

وأضاف: "أجيري يجرب أكثر من مهاجم لأنه حتى الآن لم يستقر على رأس الحربة الذي سيقود هجوم المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالصيف المقبل".

وعن العناصر الجيدة في فريقه، أوضح غريب: "نمتلك أكثر من لاعب مميز مثل رمضان صبحي وأحمد حمدي ومحمد صادق وأحمد ياسر ريان".

وأشاد بمشاركة عمار حمدي، مع المنتخب الأول أمام النيجر، قائلا: "قرار شجاع من أجيري ومن اللاعب، والدليل على ذلك صناعته لهدف المنتخب الذي سجله محمود حسن تريزيجيه".

واختتم غريب: "أتمنى لمصر حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، خصوصا أنها ستقام على أرضنا".

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