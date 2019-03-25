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الإثنين 25/مارس/2019 - 06:20 م

ولي عهد أبو ظبي ورئيس أوزبكستان يشهدان مراسم تبادل اتفاقيات

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أ ش أ
dostor.org/2566031

شهد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، اليوم الاثنين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مراسم تبادل اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم وبرامج للتعاون بين البلدين، تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الاتفاقيات شملت اتفاقية بشأن منح قطعة أرض لإقامة مبنى لسفارة أوزبكستان في الدولة، وبروتوكول تعاون بشأن الإعفاء المتبادل من الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وبرنامج تعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ووزارة الخارجية في أوزبكستان خلال الفترة 2019-2021، وبروتوكول تعاون فني بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ووزارة الخارجية في أوزبكستان.
وشملت الاتفاقيات كذلك بروتوكول تعاون في مجالي القوى العاملة والعمالة المساعدة، واتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية، وبروتوكول تعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية وهيئة التفتيش الحكومي لمنشآت الحجر الصحي النباتي التابعة لمجلس وزراء أوزباكستان، وثلاث اتفاقيات تعاون بين مجموعة مبادلة الإماراتية ونظيراتها في أوزبكستان، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجلس توازن الاقتصادي الإماراتي واللجنة الحكومية لأوزبكستان حول صناعة الدفاع في مجال التعاون العسكري التقني.
كان ولي عهد أبو ظبي والرئيس الأوزبكي قد عقدا جلسة مباحثات رسمية، بحثا خلالها تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الجانبان -خلال الجلسة- فرص وإمكانات توسيع التعاون والعمل المشترك في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية والسياحية والصناعية وغيرها من الجوانب، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما في التنمية والتقدم ويخدم مصالحهما المشتركة، كما استعرضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -خلال الجلسة- أن دولة الإمارات تولي أهمية لتنمية علاقات التعاون المشترك مع أوزبكستان في المجالات كافة، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس من الثقة والاحترام والمصالح المتبادلة، إضافة إلى القيم والمبادئ المشتركة التي تجمع البلدين في التسامح والتعايش والتواصل والتعاون.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية والثقافية التي تتوفر لدى البلدين، والعمل على بناء علاقات شراكة فاعلة في القطاعين العام والخاص في البلدين.
من جانبه، أكد الرئيس الأوزبكي اهتمام بلاده بتنويع وتوسيع قاعدة علاقاتها مع الإمارات لتشمل مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والصناعية والثقافية، وذلك في ظل توفر الإرادة السياسية المشتركة والمقومات العديدة التي يمتلكها البلدان.
وأشار الرئيس شوكت ميرضيائيف إلى البيئة الاستثمارية والفرص الواعدة التي توفرها بلاده بغرض استقطاب المستثمرين من الأفراد والشركات، مرحبا بالتعاون والاستثمارات الإماراتية في بلاده.
وأكد الجانبان -في ختام جلسة محادثاتهما- تطلعهما إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك، بما يتناسب مع طموحاتهما في مجالات الاستثمار والاقتصاد والزراعة والتقنية والسياحة، إضافة إلى المجالات الثقافة والعلمية التي تخدم التنمية والتقدم للشعبين، مشددين على ما يجمع البلدين من قيم التسامح والتعايش والتعاون، ومد جسور الصداقة والتواصل مع مختلف شعوب العالم.
كما أكدا أهمية مضاعفة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمان والاستقرار العالمي والتي تعد الركيزة الأساسية التي تنطلق منها التنمية والتقدم والازدهار لشعوب المنطقة والعالم وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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