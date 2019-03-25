الاتحاد الأوروبى: 35 مليون يورو لدعم مشروعات مياه الشرب بالسودان

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم، عن دعم مشروعات المياه في السودان بمبلغ 35 مليون يورو.



وذكرت البعثة -في بيان صحفي، اليوم الإثنين، بمناسبة "اليوم العالمي للمياه"-: أن التمويل يغطي المشروعات التي تساهم في تحسين الوصول إلى المياه المأمونة، وتشجيع إدارة الموارد الطبيعية لتحقيق الاستخدام المستدام للمياه، وكفاءتها، وحماية النظم الإيكولوجية للمياه.



وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان، جان ميشيل دوموند -وفقا للبيان- التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تحسين وصول السكان السودانيين إلى مياه الشرب.



وقال: "يجب أن تكون مياه الشرب في متناول الجميع وآمنة وبأسعار معقولة للجميع دون تمييز، فالحق في مياه الشرب المأمونة هو حق إنساني أساسي للتمتع الكامل بالحياة".



وتابع: "علاوة على ذلك، فقد أصبحت المياه ذات أهمية متزايدة في الحفاظ على السلام والاستقرار السياسي".