الأمم المتحدة: الحوثيون ارتكبوا انتهاكات كبيرة بحق الأطفال في اليمن

قالت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فرجينيا جامبا إن الأمم المتحدة تُطلِع مجلس الأمن دوريا على وضع أطفال اليمن، مؤكدة أن الحوثيين وعلى مدى سنوات لم يتخذوا إجراءات لحماية الأطفال في اليمن، بل ارتكبوا انتهاكات كبيرة بحقهم.

وأشارت جامبا، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الاثنين، إلى تجنيد الحوثيين للأطفال في الصراع، موضحة أن الأرقام حول هذا الموضوع "متغيرة وليست ثابتة".

ونوهت بأن مركز الملك سلمان للإغاثة سيضطلع بدور كبير مع المنظمة الأممية؛ في إطار الحملة التي سيتم إطلاقها من نيويورك في أبريل المقبل والتي تهدف لحماية أطفال اليمن.

وأكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أن تحالف دعم الشرعية في اليمن اتخذ إجراءات عديدة لحماية الأطفال في اليمن، مشيرة في الوقت ذاته إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين تحالف دعم الشرعية في اليمن والأمم المتحدة لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح في اليمن، مشيرة إلى أن هذه المذكرة ستبني قدرات لحماية أطفال اليمن.

وأوضحت أن هذا الاتفاق يشمل التدريب ووقاية الأطفال في اليمن، وأنها الأولى من نوعها في العالم.

من جهته، نوه مندوب السعودية في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي: "لم نلمس من المنظمة الدولية اهتماما كافيا بالتعليم في اليمن... ولفتنا نظر اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) لتغيير المناهج في اليمن على يد الحوثيين".