الرئيس التونسى يبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائى مع سويسرا

حث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مع وزير الداخلية والرئيس السابق للكونفيدرالية السويسرية، الآن بيرسيت، سبل تعزيز الشراكة وتنويع أوجه التعاون الثنائى بين البلدين.



وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان اليوم، أن وزير الداخلية السويسري خلال اللقاء أشاد بمتانة العلاقات التونسية السويسرية، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعى لصالح مواطني البلدين، وإنجاز مشروعات تعاون تشمل دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل.



وأكد حرص بلاده على مواصلة التشاور مع تونس حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ضوء استعداد تونس لاستضافة الدورة الثلاثين للقمة العربية الأحد المقبل.



من جانبه، أبرز الرئيس التونسى الأهمية التى توليها بلاده لتعزيز علاقات التعاون المتميزة التى تربطها بسويسرا، ودعا إلى مواصلة العمل لتنويع مجالات التعاون المشترك، بما من شأنه أن يدعم جهود تونس للحفاظ على تجربتها الديمقراطية وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة.