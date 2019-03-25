جروس يطالب لاعبي الزمالك بالفوز أمام الأهلي في الدوري

حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إلقاء محاضرة على اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي اليوم، على ملعب النادي، مطالبا إياهم بالاجتهاد للفوز بلقاء القمة أمام الأهلي.



وقام جروس خلال المحاضرة بشرح بعض الأمور الفنية المعينة التي ينوي تنفيذها في المران اليوم.



كما طالب المدرب السويسري اللاعبين بضرورة التركيز وعدم التفكير في شيء سوى التدريب الجيد خلال المران، مؤكدا لهم أن لقاء القمة مثل أي لقاء من حيث التركيز والهدف وهو الفوز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز، وحيث يدخل الزمالك اللقاء متصدرا جدول ترتيب فرق المسابقة المحلية برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف وفي جعبته 51 نقطة.