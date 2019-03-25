بيرلو: مانشستر سيتي منافس أقوى من برشلونة ليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

توقّع نجم كرة القدم الإيطالي المعتزل أندريا بيرلو أن يواجه فريقه السابق يوفنتوس منافسة أقوى من جانب مانشستر سيتي عما يمثله تحدي مواجهة برشلونة، في السباق على الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال بيرلو، في تصريحات نقلتها صحيفة (كالتشيو ميركاتو) الإيطالية اليوم الاثنين: "لعب اليوفي مباراة مثالية أمام أتلتيكو مدريد، ويتعين على الأندية الكبرى الاستعداد للمباريات بشكل كامل، ويوفنتوس قوي بما يكفي للفوز، بشرط ألا يقدم أداء مثل الذي شاهدناه في مدريد"، معبرًا عن اعتقاده أن يوفنتوس أقوى من برشلونة، بينما يشكل السيتي تحديا أكبر.

وبخصوص دوري "سيري آ"، قال لاعب خط الوسط السابق بمنتخب إيطاليا: "بعيدا عن البيانكونيري المتصدر لجدول ترتيب فرق المسابقة، فإن باقي المراكز المتقدمة ستظل محجوزة لأصحابها حتى لو كان لاتسيو -الذي يحتل المركز السادس- في جاهزية كبيرة".

وأضاف بيرلو أن "نابولي قوي للغاية، وإنترميلان كان بإمكانه القيام بالمزيد، لكنه واجه مشاكل في أوقات مهمة بالموسم"، متابعًا أن أداء روما أصابه بخيبة أمل في ضوء امتلاكه لاعبين أصحاب خبرة وبعد الأداء الجيد في دوري الأبطال الموسم الماضي.