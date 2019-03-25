جبران باسيل: هناك خلاف بين لبنان وواشنطن بسبب "حزب الله"

أكد وزير الخارجية اللبناني جيران باسيل، إن لبنان يستطيع أن يكون بلدًا منفتحًا وينسج علاقاته بالحفاظ على خصوصيته، مشددًا على أن إسرائيل لا تحترم المبادئ الدولية والولايات المتحدة تدعمها رغم ذلك.



وقال خلال حديثه، اليوم الإثنين، مع قناة "روسيا اليوم" إن لبنان بلد التوازنات ومن مصلحته وجود توازنات داخلية وخارجية، مضيفًا: "نحن من الذين يبنون الجسور ولا نستطيع أن نميز بين فئات شعبنا".



وصرح وزير الخارجية اللبنانى: "هناك خلاف بيننا وبين واشنطن حول حزب الله، فهم يعتبرونه إرهابيًا أما نحن فلا"، مشيرًا إلى أنه ليس هناك ما يمنع جميع الأطراف اللبنانية من التعامل مع حزب الله لأنه مكوّن لبناني و"قوانين أمريكا تعنيها" وفقًا لقوله.



وشدد قائلًا: "لا يجب أن يعتقد أحد أن ضرب القضية الفلسطينية لن يطال كل دولة من دولنا، ولبنان وحده قادر على إسقاط مخطط التوطين على أرضه، فنحن أرض ضيافة واستقبال مؤقت ولسنا أرض نزوح".



وأوضح "باسيل" أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات غير مشروطة، ولكن إذا حدث عكس ذلك، فإن الأمر لن يكون مقبولًا، مشددًا على أن أى محاولة لربط المساعدات بمسعى لتوطين نازحين أو لاجئين "مرفوضة".